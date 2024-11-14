Европа просит Байдена увеличить помощь Украине до прихода Трампа, - Bloomberg

Европа обращается с последней просьбой к уходящей администрации Джо Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до окончания президентского срока в январе.

Как отмечает агентство, Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, заявил, что будет добиваться скорейшего заключения соглашения между Киевом и Москвой, что вызвало обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит успехи, достигнутые Россией с момента ее вторжения в 2022 году.

Европейские лидеры и официальные лица обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия и артиллерии, ввести дополнительные санкции против ключевых источников доходов России и ограничить возможности Москвы приобретать запрещенные технологии, используемые в оружии, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Многие из европейских запросов носили неформальный характер.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября совершил спешно организованную поездку в Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО и Европейскому Союзу в том, что США активизируют свои усилия по отправке ресурсов в Украину в преддверии инаугурации Трампа, который резко раскритиковал масштаб усилий США по защите Киева.

Ресурсы, которые он упомянул - деньги, боеприпасы, оружие - в основном поступают из пакета на $61 млрд, принятого Конгрессом США в начале этого года. Он добавил, что "каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении", будет спешно использован.

Хотя у Байдена остается мало времени для выполнения просьб, США уже работают над принятием новых санкций против российского нефтяного флота и Северной Кореи, которая направила войска для оказания помощи Москве в военных действиях, к концу ноября, сообщили источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться неназванными.

Европа ускорила усилия по защите своих интересов, особенно когда речь идет о военных усилиях Украины, до того, как Трамп станет президентом. Трамп занял антагонистическую позицию по отношению к Европе и в сентябре обошел вопрос о том, хочет ли он, чтобы Украина добилась победы.

"Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для того, чтобы поставить Украину в сильную позицию", - сказал агентству Bloomberg Марк Леонард, соучредитель и директор аналитического центра Европейского совета по международным отношениям. Он сказал, что сделка, о которой договорился Трамп, "может попытаться заморозить конфликт на линиях, где Россия сейчас оккупирует 20% украинской территории".

США обязались гарантировать, что все деньги для Украины, которые у них есть в распоряжении, будут использованы до вступления Трампа в должность. Однако поставка некоторых видов оружия может занять много месяцев и выйти за рамки срока полномочий Байдена.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, прежде чем новая команда придет к власти", - заявил в интервью начальник отдела закупок армии США Дуглас Буш. "Но в тот момент это будет их решение".

Удары вглубь России

Несколько лидеров ЕС также подталкивают США разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным целям на территории России. Киев и его союзники считают, что этот шаг значительно повысит способность охваченной войной страны защищать себя от атак Москвы на критически важную инфраструктуру.

Байден пока сопротивлялся этой просьбе, в то время как канцлер Германии Олаф Шольц открыто выступил против нее. Люди, знакомые с позицией США, заявили, что, по их мнению, это окажет ограниченное влияние на поле боя и не стоит риска эскалации.

"Когда мы взаимодействуем с нашими американскими друзьями и партнерами, я очень надеюсь, что мы продолжим оказывать поддержку украинцам, в том числе при нанесении дальних ударов, чтобы они могли использовать законную оборону, когда цели используются для нанесения ударов по обороне и инфраструктуре Украины", - заявил в интервью министр Франции по европейским делам Бенджамин Хаддад.

Украина хочет использовать британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP для нанесения ударов.

Со своей стороны, ЕС готовится к разрушительному президентству Трампа на фоне опасений, что блоку придется увеличить помощь Киеву из-за сокращения американской поддержки. Он стремится ускорить переговоры с Великобританией о новом пакте об обороне и безопасности.

Несмотря на то, что ЕС является крупнейшим поставщиком помощи Украине, Киев полагается на США в плане важнейших военных ресурсов, таких как F-16 и ракеты большой дальности ATACM. По данным Кильского института мировой экономики, с начала конфликта ЕС выделил 118 млрд евро.