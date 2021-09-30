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Европа просит у России дополнительные поставки угля из-за энергетического кризиса, - Bloomberg

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Брюссель, Четверг 30 сентября 2021 14:53
Европа просит у России дополнительные поставки угля из-за энергетического кризиса, - Bloomberg Фото: Европа просит у России дополнительные поставки угля (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейские производители электроэнергии просят у России больше угля. Сложности вызваны тем, что в преддверии зимы европейские газохранилища заполнены лишь частично, а возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Приближение отопительного сезона усиливает потребность в энергоносителях из России.

"Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия сама не сможет обеспечить в такой короткий срок", - заявила главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина.

По ее словам, для этого потребуются поставки и из других стран, например, из США, но ситуация там аналогичная ситуации в других странах.

Зависимость стран Европы от ископаемого топлива для поддержания работы своей экономики также значительно усложняет переговоры о критически важных климатических вопросах, поскольку к встрече COP26 в Глазго остается всего несколько недель.

Напомним, цена на газ на фьючерсном рынке Европы побила очередной рекорд.

В Украине ранее заявили, что Россия зимой может задействовать "гибридный" сценарий поставок газа.

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