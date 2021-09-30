Європа просить у Росії додаткові поставки вугілля через енергетичну кризу, - Bloomberg
Європейські виробники електроенергії просять у Росії більше вугілля. Складності викликані тим, що напередодні зими європейські газосховища заповнені лише частково, а поновлювані джерела енергії не в змозі задовольнити попит.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Bloomberg.
Наближення опалювального сезону підсилює потребу в енергоносіях з Росії.
"Якщо всі європейські комунальні служби перейдуть на вугілля, це призведе до величезного сплеску попиту на вугілля, який Росія сама не зможе забезпечити в такий короткий термін", - заявила головний аналітик Wood Mackenzie Ltd. в Х’юстоні Наташа Тюріна.
За її словами, для цього будуть потрібні поставки і з інших країн, наприклад, з США, але ситуація там аналогічна ситуації в інших країнах.
Залежність країн Європи від викопного палива для підтримки роботи своєї економіки також значно ускладнює переговори щодо критично важливих кліматичних питань, оскільки до зустрічі COP26 у Глазго залишається всього декілька тижнів.
Нагадаємо, ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи побила черговий рекорд.
В Україні раніше заявили, що Росія взимку може задіяти "гібридний" сценарій постачання газу.