Європа програє космічну гонку. Як Україна може допомогти наздогнати Ілона Маска

Європейська космічна програма значно відстає від США та Китаю. Європейські ракети не вміють повертатися на землю, а також є дорожчими за ракети Ілона Маска. Європейське космічне агентство планує залучити значні кошти та надолужити відставання.

Яку роль у космічних проектах ЄС можуть мати українські компанії та стартапи – у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Що відбувається у європейській космічній галузі?

Чому Європа сильно відстає у космосі від США та Китаю?

Як ЄС буде надолужувати відставання?

Чим Україна може допомогти ЄС у космічних програмах?

Відставання Європи у космосі

Генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер в інтерв’ю агентству Bloomberg 17 червня повідомив, що у 2024 році частка ЄС у загальному обсязі фінансування космічних проектів урядами різних держав склала лише 10%.

"Ми дійсно не дофінансовуємо космос в Європі. Давайте я наведу приклад: глобальні інвестиції у освоєння космосу з боку держав складають близько 100 млрд євро на сьогодні або минулого року. 60% від цієї суми інвестується в США, зокрема NASA (державним космічним агентством США - ред.) та SpaceX (ракетобудівною компанією Ілона Маска - ред.). Частка Європи – 10%", - сказав він.

Очільник Європейського космічного агентства визнав, що на сьогодні в ЄС немає своєї компанії-аналога SpaceX, бо нема такого як в США рівня державних інвестицій у космічні програми.

"Якщо є величезні інвестиції з боку держави, тоді може розвиватися комерційна компанія, бо є контракти та можливості, які надає космічне агентство. І тоді заходять приватні гроші, які пришвидшують розвиток галузі. Саме це сталося в США", - прокоментував Йозеф Ашбахер.

Незалежний експерт у космічній галузі Андрій Колесник зазначив, що на сьогодні, Європа дійсно сильно відстає від США та Китаю у космічних технологіях.

Фото: Компанія SpaceX значно випереджує європейські космічні проекти (Getty Images)

"Європа повільно реагувала на зміни, які стали революційними у космічних технологіях. Вони дійсно у багатьох сферах вийшли в аутсайдери. Вони не лише пропустили далеко попереду себе США, але й Китай", - сказав він в коментарі РБК-Україна, додавши, що на п’яти європейським космічним програмам наступає Індія та Росія.

Європейські компанії та інституції втратили багато часу і тому програють конкуренцію компаніям США щодо вартості послуги із запуску ракет.

"Європа була заколисана у своєму гарному житті. Розробки були дорогі, дуже розтягнуті по часу. Через це декілька років тому вийшло так, що у них не залишилось жодного ракетоносія в експлуатації, ні легкого, ні середнього, ні важкого класів", - прокоментував Андрій Колесник.

Експерт зазначає, що європейські компанії мають потенціал, зокрема, у них є висококваліфіковані кадри. Проте, європейцям знадобиться багато коштів і часу, щоб надолужити відставання.

"Космос потребує багато грошей і часу на розробки. Найбільш класна ракета Falcon 9 (важка ракета компанії SpaceX Ілона Маска - ред.) робилася не менше 6 років. Типовий строк розробки ракети – 8-9 років", - прокоментував РБК-Україна Андрій Колесник.

ЄС почне інвестувати у воєнний космос

Гендиректор Європейського космічного агентства заявив, що на сьогодні ЄС все-таки націлений розвивати космічні програми.

"Ми маємо зробити кроки вперед. У нас є майстерність, у нас є інженери, науковці, можливість це зробити, ми можемо керувати великими проектами. Ми знаємо як це робити, але ми маємо фінансувати ці проекти ", - сказав Йозеф Ашбахер, додавши, що у листопаді цього року буде проведений інвестиційний раунд зустрічей для залучення коштів від Німеччини, Франції, Італії та інших країн ЄС.

Голова Європейського космічного агентства зазначив, що на сьогодні космічні програми в ЄС стало розвивати набагато легше, адже окрім очевидних економічних переваг, також стали актуальними питання безпеки та оборони. За його словами, ЄС планує створювати групи супутників для безпекових цілей.

Фото: ЄС планує в майбутньому розгорнути нову мережу супутників (Getty Images)

Йозеф Ашбахер заявив, що Європа хоче сама запускати свої ракети, щоб європейські компанії розробили комерційні рішення запуску пакет, тобто, такі ж послуги, які надає SpaceX для американського агентства NASA. Відповідаючи на питання, коли в ЄС буде своя компанія SpaceX, він нагадав, що компанія Ілона Маска витратила 15-20 років на те, щоб досягнути сьогоднішнього рівня.

"Це буде швидше, ніж в минулому, але це займе декілька років… Я припускаю, що в середині наступного десятиліття це буде замінено (послуги компанії SpaceX – ред.) однією із компаній, яка виросте (в Європі – ред.) для запуску важких ракет ", - сказав він, додавши, що ЄС вже має гарні розробки ракет.

Можлива участь України

Європейська космічна програма, зокрема, націлена на те, щоб створити ступінь ракети, яка буде повертатися на Землю і може бути використана повторно. За словами експерта в космічній галузі, голови правління Альянсу "Нова енергія України" Валерія Боровика, країни ЄС зацікавлені створити ракетоносій, який зможе конкурувати із ракетами SpaceX по вартості послуги із виведення корисного вантажу (супутників) на орбіту.

За його словами, українські компанії можуть приймати участь у європейських програмах у багатьох аспектах, наприклад, у розробці ракетних двигунів та двигунів супутників.

"У нас завжди були гарні спеціалісти у ракетних двигунах, а це одна із найбільш важливих складових ракети… Є ще інші пункти, щодо яких ми можемо бути корисними європейцям. Один із них – це двигунні системи коригування орбіти супутника. Вони коригують його положення, якщо він втрачає правильне місцеположення на орбіті", - прокоментував РБК-Україна Валерій Боровик.

Андрій Колесник нагадав, що український завод у Дніпрі "Південмаш" виготовляв двигуни для європейської ракети Vega.

На сьогодні Україна має підписану Рамкову угоду Уряду із Європейським космічним агентством, яка діє до лютого 2029 року. Виконання цієї угоди – це один із перших етапів для набуття Україною членства у цьому агентстві.

"Україна має реалізовувати співпрацю із ЄС у космічній галузі в рамках цієї угоди. Мають прийматися та виконуватися додаткові імплементуючі угоди і тоді ця Рамкова угода буде робочою. До цього, жодного разу такого не було, вона була чисто формальною", - прокоментував РБК-Україна ситуацію Андрій Колесник.

Він додав, що українські підприємства співпрацюють з європейськими компаніями незалежно від держави, як субпідрядники в певних проектах.

За словами Андрія Колесніка, багато українських космічних підприємств мають конкурентів серед країн-членів Європейського космічного агентства. Найбільш корисним з боку Європи було би створення в Україні інкубатора для навчання локальних стартапів веденню бізнесу у космічній галузі.

Фото: Українська сторона має значну експертизу у ракетних двигунах (Європейське космічне агентство)

"Система інкубаторів навчає стартапи. Вона дає можливість на пільгових умовах отримати доступ до патентів, навчатися, самим створювати технології і патентувати їх, продавати ліцензії на їх використання. Тобто, зробити все, щоб навчити стартами бути стійкими до умов ведення бізнесу", - прокоментував РБК-Україна Андрій Колесник.

Він додав, що Європейське космічне агентство замовляє послуги компаніям з тих країн, які є його членами, при цьому, обсяг замовлень прямо пропорційно залежить від внеску країни-члена. Наприклад, якщо Франція зробила внесок на 100 мільйонів євро, тоді її компанії й отримують замовлення на цю суму.

Діюча космічна програма ЄС

За словами Йозефа Ашбахера, на сьогодні ЄС реалізує наукову космічну програму "Коперник", в рамках якої супутники вивчають планету, зокрема, кліматичні явища, океани і отримують інформацію для ведення сільського та лісового господарств та інших галузей економіки.

"Це дуже гарний приклад того, де Європа має глобальне лідерство у космічних технологіях", - сказав гендиректор Європейського космічного агентства.