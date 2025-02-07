"Настав час прискоритися". Макрон закликав Європу не прогавити революцію ШІ

Макрон закликав Європу не прогавити "революцію штучного інтелекту", інакше вона ризикує втратити контроль та власну незалежність.

"Настав час прискоритися, бо зараз розвиток ШІ - це битва за незалежність", - наголосив президент.

Він виступив проти того, щоб конкуренція у сфері розвитку ШІ звелась лише до битви між США та Китаєм.

"Якщо Європа візьметься за це питання, спростить і прискорить його вирішення, у неї з'являться козирі для гри. Нам потрібно більше економічного і європейського патріотизму. Нам потрібно виходити на ринок і купувати французький і європейський ШІ, де б він не з'явився", - наголосив він.

Глава французької держави також має намір зробити свою країну "провідною в Європі з точки зору штучного інтелекту". Вродночас Макрон пообіцяв збільшити кількість підготовлених фахівців із ШІ з 40 000 до 100 тисяч до 2030 року.

"Коли світ прискорюється, ви не можете вирішити сповільнитися", - додав він.