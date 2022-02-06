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Европа может построить новый газопровод. НАТО изучает возможность, - La Vanguardia

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Мадрид, Воскресенье 06 февраля 2022 11:19
Европа может построить новый газопровод. НАТО изучает возможность, - La Vanguardia Фото: между Испанией и Германией может появиться новый газопровод (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Страны-участницы НАТО рассматривают возможность строительства нового газопровода, который снизил бы зависимость Европы от российского газа. Предполагается, что они допускают возрождение проекта Midcat.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Сообщается, что речь идет о строительстве газопровода по маршруту Испания - Франция - Германия в ближайшие годы для доставки алжирского газа и СПГ. Это фактически является переосмыслением старого проекта бывшего французского лидера Шарля де Голля в 1950-х годах по доставке алжирского газа на заводы в бассейне Рейна.

"Возобновление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится в рабочих столах НАТО", - пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Испании.

Также сообщается, что в проекте заинтересована Германия, которая сильно зависит от российского газа.

Напомним, ранее стало известно, что США обсуждают с европейскими партнерами диверсификацию поставок газа в Европу. Поскольку Запад побаивается, что Россия может перекрыть поставки, если против нее введут санкции.

Кроме того, Украина и Польша договорились о строительстве газопровода.

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