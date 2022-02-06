Європа може побудувати новий газопровід. НАТО вивчає можливість, - La Vanguardia

Країни-учасниці НАТО розглядають можливість будівництва нового газопроводу, який знизив би залежність Європи від російського газу. Передбачається, що вони допускають відродження проекту Midcat.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia .

Повідомляється, що мова йде про будівництво газопроводу за маршрутом Іспанія -Франція - Німеччина в найближчі роки для доставки алжирського газу і СПГ. Це фактично є переосмисленням старого проекту колишнього французького лідера Шарля де Голля в 1950-х роках з доставки алжирського газу на заводи в басейні Рейну.

"Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться в робочих столах НАТО", - пише видання з посиланням на джерела в уряді Іспанії.

Також повідомляється, що в проекті зацікавлена Німеччина, яка сильно залежить від російського газу.