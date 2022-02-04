У Байдена подтвердили, что обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа

Соединенные Штаты Америки обсуждают с европейскими партнерами диверсификацию поставок газа в Европу. Запад побаивается, что Россия может перекрыть поставки, если против нее введут санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Речь идет о варианте, если Россия вторгнется в Украину и нарушит поставки", - отметила она.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон обсуждает с союзниками и экспортерами газа способы обеспечения стабильных поставок в Европу.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках газа в Европу. По данным источников здания отметил, на сегодня есть потенциал долгосрочных гарантий поставок из Катара, поскольку страна намерена значительно нарастить добычу газа в течение нескольких лет.

Позже AP писало, что президент США Джо Байден стремится договориться с Катаром о поставках газа в Европу.