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У Байдена подтвердили, что обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа

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Вашингтон, Пятница 04 февраля 2022 21:45
У Байдена подтвердили, что обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа Фото: пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки (whitehouse.gov)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки обсуждают с европейскими партнерами диверсификацию поставок газа в Европу. Запад побаивается, что Россия может перекрыть поставки, если против нее введут санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон обсуждает с союзниками и экспортерами газа способы обеспечения стабильных поставок в Европу.

"Речь идет о варианте, если Россия вторгнется в Украину и нарушит поставки", - отметила она.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках газа в Европу. По данным источников здания отметил, на сегодня есть потенциал долгосрочных гарантий поставок из Катара, поскольку страна намерена значительно нарастить добычу газа в течение нескольких лет.

Позже AP писало, что президент США Джо Байден стремится договориться с Катаром о поставках газа в Европу.

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Соединенные Штаты Америки Европа Газ
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