Європа посилює Кремль, не допомагаючи Україні достатньою мірою, - глава МЗС Литви

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Він підкреслив, що зараз у багатьох країнах триває передвиборчий рік, що може призвести до зниження уваги до України.

"Захід надає Україні військову і фінансову підтримку, щоб вона могла захистити себе. Попри те, що підтримка значна, наразі її достатньо для підтримки лінії фронту, але вона далека від стратегічної мети України - відвоювати території і збільшити свою міць після перемоги на полі бою. Не допомагаючи Україні достатньою мірою, ми посилюємо Кремль", - заявив міністр.

Допомога Україні від Литви

Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Також Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 млн євро. Частину грошей буде витрачено на сферу освіти.

Місяць тому Литва передала комплекти обладнання для радіолокації для потреб Військово-морських сил України.

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