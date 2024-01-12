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Европа усиливает Кремль, не помогая Украине в достаточной мере, - глава МИД Литвы

Пятница 12 января 2024 21:11
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Европа усиливает Кремль, не помогая Украине в достаточной мере, - глава МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз усиливает Кремль, не помогая Украине в достаточной мере.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Он подчеркнул, что сейчас во многих странах идет предвыборный год, что может привести к снижению внимания к Украине.

"Запад оказывает Украине военную и финансовую поддержку, чтобы она могла защитить себя. Несмотря на то, что поддержка значительна, в настоящее время ее достаточно для поддержания линии фронта, но она далека от стратегической цели Украины - отвоевать территории и увеличить свою мощь после победы на поле боя. Не помогая Украине в достаточной мере, мы усиливаем Кремль", - заявил министр.

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.

Месяц назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

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