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Європа на порозі, коли питання про 5 статтю НАТО будуть вирішувати не США, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європа на порозі часів, коли питання про 5 статтю НАТО будуть вирішувати не США, а в європейських столицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Можливо, Європа на порозі часів, коли запитання про застосування статті 5 статуту НАТО не буде питанням до Вашингтону, а буде запитанням до європейських столиць", - сказав президент.

 

Додамо, що стаття 5 договору НАТО передбачає, що напад на одного учасника Альянсу є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів. Рішення щодо застосування 5 статті НАТО ухвалюється після консультацій між учасниками блоку.

Скандальна заява Трампа

Раніше колишній президент США Дональд Трамп погрожував, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками".

Він також додав, що навпаки заохочуватиме Росію нападати на такі держави.

Варто зауважити, що 31 країна НАТО взяла на себе зобов'язання витрачати на оборону 2 % від свого ВВП, але не всі зробили це індивідуально.

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