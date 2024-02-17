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Европа на пороге, когда вопрос о 5 статье НАТО будут решать не США, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европа на пороге времен, когда вопрос о 5 статье НАТО будут решать не США, а в европейских столицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Возможно, Европа на пороге времен, когда вопрос о применении статьи 5 устава НАТО не станет вопросом к Вашингтону, а будет вопросом к европейским столицам", - сказал президент.

 

Добавим, что статья 5 договора НАТО предусматривает, что нападение на одного участника Альянса является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов. Решение о применении 5 статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.

Скандальное заявление Трампа

Ранее бывший президент США Дональд Трамп угрожал, что в случае своего переизбрания не будет защищать "не платящих по счетам" союзников по НАТО.

Он также добавил, что наоборот поощряет Россию нападать на такие государства.

Следует отметить, что 31 страна НАТО взяла на себя обязательство тратить на оборону 2% от своего ВВП, но не все сделали это индивидуально.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОМюнхенская конференция по безопасности