Європа побоюється купувати зброю у США через зраду Трампом України, - Bloomberg

Як зазначає видання, непросто пояснити виборцям, чому при зростанні оборонних витрат до 5% ВВП значну частку витрачають на закупівлю американських систем.

Лідери Європи турбуються, що можуть наразитися на більший ризик, якщо посилять свою залежність від США, чий президент "ув'язнив" їхнього головного ворога - Росію - і налякав декого погрозами анексувати їхню територію.

Раптове рішення Трампа на короткий час призупинити обмін розвідданими з Україною на початку цього року стривожило союзників. Як заявили чиновники, виникли побоювання, що США можуть відключити американську зброю в разі кризи.

Занепокоєння стало настільки сильним, що Пентагону довелося випустити публічне запевнення, що винищувач F-35 не має "вимикача".

Позиція союзників

Лідери союзників, такі як президент Франції Еммануель Макрон, наполягали на тому, щоб покластися на європейські компанії в постачанні зброї, і ЄС прискорив виділення 150 млрд євро саме для цієї мети після обрання Трампа.

Канада розглядає можливість виходу з очолюваної США програми винищувачів F-35 і купівлі замість цього шведських літаків.

"Ми більше не повинні спрямовувати три чверті наших оборонних капіталовкладень в Америку", - заявив раніше цього місяця прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Коли цієї весни група американських законодавців вирушила до Копенгагена, щоб закликати данських чиновників закуповувати більше американської зброї, послання, яке вони отримали, було чітким: нам подобається ваша зброя, але публічні погрози Трампа захопити Гренландію, датську територію, роблять її купівлю політично складною...

Деякі данські політики пішли ще далі. "Купівля американської зброї - це ризик для безпеки, на який ми не можемо піти", - заявив у березні у своєму дописі на консервативному сайті парламенту консервативний законодавець Расмус Ярлов, який очолює комітет з оборони в парламенті.

Немає альтернативи

Однак лідери ЄС стикаються з реальністю того, що їм доведеться покладатися на США в питаннях поставок багатьох нових видів зброї, які вони планують закупити. Цю ідею доніс до них президент Дональд Трамп під час свого візиту до Європи цього тижня.

Але заплановане нарощування - вартістю до 14 трлн євро протягом наступного десятиліття, якщо включити відповідну інфраструктуру, за даними Carlyle - набагато перевищує поточні можливості фрагментованого європейського оборонного сектору, який був спустошений десятиліттями скорочень після закінчення холодної війни.

А лідерство США в ключових галузях, особливо в ракетах та іншій високотехнологічній зброї, означає, що часто немає реальної альтернативи купівлі американського.

"Європа і оборонна промисловість наразі не готові взяти на себе це навантаження", - сказав Тууре Лехторанта, старший виконавчий директор фінської оборонної технологічної компанії Insta Group Oy. "Бракує виробництва, бракує проектування в деяких галузях".

У європейських союзників не буде іншого вибору, окрім як закупити американську зброю для досягнення цілей альянсу, особливо з урахуванням виснаження запасів унаслідок поставок на Україну, заявив високопоставлений представник НАТО, який попросив не називати його імені.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, уряд якого планує майже подвоїти витрати на основні оборонні статті цього року, заявив, що європейській промисловості необхідна капітальна перебудова, щоб задовольнити попит.

У Європи немає суперників, настільки ж просунутих, як винищувач F-35 корпорації Lockheed Martin або протиракета Patriot корпорації RTX, яка мала вирішальне значення для захисту України від російських атак.

У союзників немає конкурентів за ключовими можливостями, такими як протиракетна оборона і дозаправка в повітрі. Хоча простішу зброю, таку як гаубиці, союзникам виробляти простіше, їм все одно потрібні американські супутникові системи для точного наведення.



Цього тижня Велика Британія заявила, що закупить не менше дюжини нових винищувачів F-35A, що, як сподівається прем'єр-міністр Кір Стармер, допоможе завоювати прихильність Трампа.

Європейське виробництво

Європейські оборонні компанії сповнені надій. Цього року вони побачили зростання вартості акцій на 50% і більше, навіть випереджаючи великі досягнення своїх американських конкурентів, оскільки інвестори очікують величезного зростання бізнесу.

"Зараз ситуація більш нагальна", - сказав в інтерв'ю Мікаель Йоханссон, генеральний директор Saab AB, яка виробляє винищувачі Gripen. "Я б не сказав, що ми зараз бачимо різке зрушення в бік купівлі більшої кількості європейських літаків, але я думаю, що це тенденція".

Перспективи і тенденції

На саміті НАТО в Гаазі лідери погодили зростання оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року за гнучких правил обліку "оборонно-пов'язаних" витрат. Це дасть Європі час налагодити виробництво, але мало чим допоможе в короткостроковій перспективі.

Поки Європа нарощує бюджети, США збережуть лідерство у високотехнологічних озброєннях. Якщо європейські компанії не об'єднаються у великі консорціуми і не прискорять розробку, залежність від американських систем збережеться на десятиліття.