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Європа платить високу ціну за війну Росії в Україні, - голова Мінфіну Франції

Фото: міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер (flickr.com)
Автор: Олександр Білоус

Європа та Франція платять високу ціну за дії Росії в Україні через підвищення цін на енергоносії та інфляцію. Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що головним економічним пріоритетом країни є усунення цих наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ле Мер сказав міністру фінансів США Джанет Єллен на початку двосторонньої зустрічі в кулуарах саміту G20 на Балі, що для Сполучених Штатів та Франції важливо працювати разом, щоб придушити інфляцію.

"Тому я дійсно думаю, що проблема, яка стоїть перед нами, полягає в тому, як знизити ціни на енергоносії і як позбутися інфляції", - сказав Ле Мер.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що кожна сім'я на планеті відчуває вплив путінської війни. Він закликає Групу G20 до скоординованих дій для вирішення проблеми міжнародної економічної нестабільності та зростання вартості життя після вторгнення Росії в Україну.

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