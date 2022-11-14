Європа платить високу ціну за війну Росії в Україні, - голова Мінфіну Франції

Європа та Франція платять високу ціну за дії Росії в Україні через підвищення цін на енергоносії та інфляцію. Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що головним економічним пріоритетом країни є усунення цих наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ле Мер сказав міністру фінансів США Джанет Єллен на початку двосторонньої зустрічі в кулуарах саміту G20 на Балі, що для Сполучених Штатів та Франції важливо працювати разом, щоб придушити інфляцію.

"Тому я дійсно думаю, що проблема, яка стоїть перед нами, полягає в тому, як знизити ціни на енергоносії і як позбутися інфляції", - сказав Ле Мер.