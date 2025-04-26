Європа підтримуватиме Україну за столом переговорів, - Урсула фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн. Чиновника заявила, що Європа підтримуватиме нашу країну на переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Єврокомісії в соцмережі Х.
"Дорогий Володимире Зеленський, Європа завжди буде поруч з Україною в прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і міцного миру", - написала вона.
Також чиновниця повідомила, що сьогодні було обговорено кроки, "які Україна робить, щоб заслужити своє місце в нашій родині націй".
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський вирушив до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска. На церемонії прощання були присутні лідери багатьох держав.
Зокрема, перед похороном Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Сторони обговорили "чутливі питання" щодо досягнення миру в Україні.
Невдовзі Трамп написав у своїй соцмережі пост, де припустив, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, не хоче закінчувати війну в Україні. Тому припустив, що з ним потрібно діяти інакше, прямо натякнувши на санкції.
Також Зеленський провів окремі зустрічі тет-а-тет із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Деталі розмови поки що невідомі.
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