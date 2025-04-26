Європа підтримуватиме Україну за столом переговорів, - Урсула фон дер Ляєн

"Дорогий Володимире Зеленський, Європа завжди буде поруч з Україною в прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і міцного миру", - написала вона.

Також чиновниця повідомила, що сьогодні було обговорено кроки, "які Україна робить, щоб заслужити своє місце в нашій родині націй".