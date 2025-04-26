Європа підтримуватиме Україну за столом переговорів, - Урсула фон дер Ляєн
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн. Чиновника заявила, що Європа підтримуватиме нашу країну на переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Єврокомісії в соцмережі Х.
"Дорогий Володимире Зеленський, Європа завжди буде поруч з Україною в прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і міцного миру", - написала вона.
Також чиновниця повідомила, що сьогодні було обговорено кроки, "які Україна робить, щоб заслужити своє місце в нашій родині націй".
Зустрічі Зеленського
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський вирушив до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска. На церемонії прощання були присутні лідери багатьох держав.
Зокрема, перед похороном Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Сторони обговорили "чутливі питання" щодо досягнення миру в Україні.
Невдовзі Трамп написав у своїй соцмережі пост, де припустив, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, не хоче закінчувати війну в Україні. Тому припустив, що з ним потрібно діяти інакше, прямо натякнувши на санкції.
Також Зеленський провів окремі зустрічі тет-а-тет із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Деталі розмови поки що невідомі.
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