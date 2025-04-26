Европа будет поддерживать Украину за столом переговоров, - Урсула фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен. Чиновника заявила, что Европа будет поддерживать нашу страну на переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Еврокомиссии в соцсети Х.
"Дорогой Владимир Зеленский, Европа всегда будет рядом с Украиной в стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира", - написала она.
Также чиновница сообщила, что сегодня были обсуждены шаги, "которые Украина предпринимает, чтобы заслужить свое место в нашей семье наций".
Встречи Зеленского
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский отправился в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. На церемонии прощания присутствовали лидеры многих государств.
В частности, перед похоронами Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили "чувствительные вопросы" касаемо достижения мира в Украине.
Вскоре Трамп написал в своей соцсети пост, где предположил, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине. Поэтому предположил, что с ним нужно действовать иначе, прямо намекнув на санкции.
Также Зеленский провел отдельные встречи тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Детали разговора пока неизвестны.
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