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Европа будет поддерживать Украину за столом переговоров, - Урсула фон дер Ляйен

Суббота 26 апреля 2025 19:34
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Европа будет поддерживать Украину за столом переговоров, - Урсула фон дер Ляйен Фото: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен. Чиновника заявила, что Европа будет поддерживать нашу страну на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Еврокомиссии в соцсети Х.

"Дорогой Владимир Зеленский, Европа всегда будет рядом с Украиной в стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира", - написала она.

Также чиновница сообщила, что сегодня были обсуждены шаги, "которые Украина предпринимает, чтобы заслужить свое место в нашей семье наций".

Встречи Зеленского

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский отправился в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. На церемонии прощания присутствовали лидеры многих государств.

В частности, перед похоронами Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили "чувствительные вопросы" касаемо достижения мира в Украине.

Вскоре Трамп написал в своей соцсети пост, где предположил, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине. Поэтому предположил, что с ним нужно действовать иначе, прямо намекнув на санкции.

Также Зеленский провел отдельные встречи тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Детали разговора пока неизвестны.

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Владимир Зеленский Мирные переговоры Война в Украине Урсула фон дер Ляйен
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