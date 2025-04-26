Европа будет поддерживать Украину за столом переговоров, - Урсула фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен. Чиновника заявила, что Европа будет поддерживать нашу страну на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Еврокомиссии в соцсети Х.

"Дорогой Владимир Зеленский, Европа всегда будет рядом с Украиной в стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира", - написала она. Также чиновница сообщила, что сегодня были обсуждены шаги, "которые Украина предпринимает, чтобы заслужить свое место в нашей семье наций".