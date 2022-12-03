Європа отримає менше газу: запуск найбільшого експортного заводу у Техасі знову відкладено

Компанія Freeport LNG знову відклала запуск другого за величиною заводу з експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) до США, перенісши свій прогноз поновлення переробки на кінець року в очікуванні схвалення регулюючих органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Freeport LNG закрила завод у Техасі 8 червня після вибуху та пожежі, які, за словами консультантів з енергетики, сталися через неадекватні процедури експлуатації та випробувань, людські помилки та втому.

Минулого місяця компанія заявила, що перебуває на шляху до перезапуску заводу в середині грудня і поверне більшу частину свого річного виробництва в 15 млн тонн до січня, а в березні відновить роботу на повну потужність.

Відкладений запуск електростанції залишить менше палива для європейських країн, які прагнуть замінити російський газ. Росія скоротила експорт для покупців із Європейського Союзу у відповідь на санкції, накладені на Москву за її вторгнення до України.

Перезапуск має бути схвалений Управлінням з безпеки трубопроводів та небезпечних матеріалів США (PHMSA), яке ще не підписало повний план ремонту.

Зупинка змусила великих клієнтів, включно з JERA та Osaka Gas, зафіксувати збитки на сотні мільйонів доларів, бо їм довелося купувати дорогий ЗПГ в інших місцях для постачання своїх клієнтів.

Іншими клієнтами Freeport LNG є BP, TotalEnergies та SK E&S.