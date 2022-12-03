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Европа получит меньше газа: запуск крупнейшего экспортного завода в Техасе снова отложен

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США, Суббота 03 декабря 2022 10:58
Европа получит меньше газа: запуск крупнейшего экспортного завода в Техасе снова отложен В Европе будет меньше газа из-за того, что завод в Техасе по-прежнему не работает. Запуск запланирован на 1 января
Автор: Александр Белоус

Компания Freeport LNG снова отложила запуск второго по величине завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в США, перенеся свой прогноз возобновления переработки на конец года в ожидании одобрения регулирующих органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Freeport LNG закрыла завод в Техасе 8 июня после взрыва и пожара, которые, по словам консультантов по энергетике, произошли из-за неадекватных процедур эксплуатации и испытаний, человеческих ошибок и усталости.

В прошлом месяце компания заявила, что находится на пути к перезапуску завода в середине декабря и вернет большую часть своего годового производства в 15 млн тонн к январю, а в марте возобновит работу на полную мощность.

Отложенный запуск электростанции оставит меньше топлива для европейских стран, стремящихся заменить российский газ. Россия сократила экспорт для покупателей из Европейского Союза в ответ на санкции, наложенные на Москву за ее вторжение в Украину.

Перезапуск должен быть одобрен Управлением по безопасности трубопроводов и опасных материалов США (PHMSA), которое еще не подписало полный план ремонта.

Остановка вынудила крупных клиентов, включая JERA и Osaka Gas, зафиксировать убытки на сотни миллионов долларов, потому что им пришлось покупать дорогой СПГ в других местах для снабжения своих клиентов.

Другими клиентами Freeport LNG являются BP, TotalEnergies и SK E&S.

Как сообщало РБК-Украина, цены на газ в Европе резко выросли после пожара на заводе производству сжиженного природного газа Freeport LNG, который прозошел 8 июня.

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