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Европа может освободиться от энергетического шантажа России благодаря Украине, - Тимченко

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Воскресенье 28 августа 2022 13:58
Европа может освободиться от энергетического шантажа России благодаря Украине, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Украина может помочь Европе достичь надлежащей энергетической безопасности и освободиться от энергетического шантажа со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максим Тимченко в колонке для Euractiv.

"Украина поможет Европе достичь надлежащей энергетической безопасности, освободиться от шантажа и политических махинаций Москвы. Мы можем сделать многое прямо сейчас, и мы сможем сделать еще больше в ближайшем будущем", - написал он.

Тимченко подчеркнул, что дальнейшая интеграция украинской энергосистемы к ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт украинских энергогенерирующих мощностей для ЕС.

Он добавил, что потенциальный экспорт 35 ТВт-ч украинской электроэнергии может позволить Европе сократить потребление газа на 6,5 млрд кубометров.

Тимченко отметил, что Украина имеет крупнейшие после Норвегии запасы газа в Европе, а также крупные подземные хранилища газа вблизи восточной границы Евросоюза.

"Украина готова быть надежным партнером, предоставляя мощности и инвестируя все больше и больше в разработку и внедрение чистых технологий. Наше видение заключается в том, чтобы внести свой вклад в защиту ценностей гуманности, демократии и безопасности", - подытожил он.

Ранее Министерство энергетики заявляло, что экспорт украинской электроэнергии в Европу может позволить ЕС сократить потребление российского газа на 17%.

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Максим Тимченко Российская Федерация
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