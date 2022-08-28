Європа може звільнитись від енергетичного шантажу Росії завдяки Україні, - Тімченко

Україна може допомогти Європі досягти належної енергетичної безпеки та звільнитись від енергетичного шантажу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максим Тімченко в колонці для Euractiv .

"Україна допоможе Європі досягти належної енергетичної безпеки, звільнитись від шантажу та політичних махінацій москви. Ми можемо зробити багато прямо зараз, і ми зможемо зробити ще більше в найближчому майбутньому", - написав він.

Тімченко підкреслив, що подальша інтеграція української енергосистеми до ENTSO-E може забезпечити додаткові 7,7 ГВт українських енергогенеруючих потужностей для ЄС.

Він додав, що потенційний експорт 35 ТВт-год української електроенергії може дозволити Європі скоротити споживання газу на 6,5 млрд кубометрів.

Тімченко зазначив, що Україна має найбільші після Норвегії запаси газу в Європі, а також великі підземні сховища газу поблизу східного кордону Євросоюзу.

"Україна готова бути надійним партнером, надаючи потужності та інвестуючи все більше і більше в розробку та впровадження чистих технологій. Наше бачення полягає в тому, щоб зробити свій внесок у захист цінностей гуманності, демократії та безпеки", - підсумував він.

Раніше Міністерство енергетики заявляло, що експорт української електроенергії до Європи може дозволити ЄС скоротити споживання російського газу на 17%.