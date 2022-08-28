ua ru
Нд, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Європа може звільнитись від енергетичного шантажу Росії завдяки Україні, - Тімченко

Новость на русском →
Неділя 28 серпня 2022 13:58
Європа може звільнитись від енергетичного шантажу Росії завдяки Україні, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Україна може допомогти Європі досягти належної енергетичної безпеки та звільнитись від енергетичного шантажу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максим Тімченко в колонці для Euractiv.

"Україна допоможе Європі досягти належної енергетичної безпеки, звільнитись від шантажу та політичних махінацій москви. Ми можемо зробити багато прямо зараз, і ми зможемо зробити ще більше в найближчому майбутньому", - написав він.

Тімченко підкреслив, що подальша інтеграція української енергосистеми до ENTSO-E може забезпечити додаткові 7,7 ГВт українських енергогенеруючих потужностей для ЄС.

Він додав, що потенційний експорт 35 ТВт-год української електроенергії може дозволити Європі скоротити споживання газу на 6,5 млрд кубометрів.

Тімченко зазначив, що Україна має найбільші після Норвегії запаси газу в Європі, а також великі підземні сховища газу поблизу східного кордону Євросоюзу.

"Україна готова бути надійним партнером, надаючи потужності та інвестуючи все більше і більше в розробку та впровадження чистих технологій. Наше бачення полягає в тому, щоб зробити свій внесок у захист цінностей гуманності, демократії та безпеки", - підсумував він.

Раніше Міністерство енергетики заявляло, що експорт української електроенергії до Європи може дозволити ЄС скоротити споживання російського газу на 17%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Максим Тимченко Російська Федерація
NEWS
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати