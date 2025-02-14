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Європа може не вистояти проти Росії без України, - Шмигаль

Європа, П'ятниця 14 лютого 2025 09:08
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Європа може не вистояти проти Росії без України, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Гайдук

Євросоюз вже зазнає агресії з боку Росії, яка веде новий тип глобальної гібридної війни, використовуючи інформацію, енергетику та продовольство як зброю. У цій війні Європі необхідна підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в колонці для Politico.

"На вулицях європейських міст немає танків, немає окопів, не ревуть сирени, попереджаючи про ракетні удари чи атаки дронів. Проте я переконаний, що Росія вже веде війну проти Європейського Союзу", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, війна Москви багатовимірна, а її методи й тактики Кремль відпрацьовував в Україні десятиліттями. Російський диктатор постійно шукає слабкі місця в укладі ЕС, а коли знаходить, намагається вдарити по них.

Шмигаль навів кілька прикладів агресії РФ проти Європи:

  • російські кораблі рвуть підводні інтернет-кабелі біля Фінляндії;
  • ракети порушують повітряний простір Польщі та Румунії;
  • дрони РФ кружляють над військовою базою США в Рамштайні;
  • Росія штучно створює міграційну кризу на кордонах Литви та Польщі.

На думку прем'єра, ціль усіх цих дій - посіяти паніку, внести хаос та змусити європейців сумніватися в спроможності своїх урядів їх захистити. У такий спосіб Росія прагне зруйнувати чинний світовий порядок та архітектуру безпеки в Європі.

"Та є країна, яка не лише пройшла всі можливі прояви російської агресії, а й знає, як їм протидіяти. Ця країна - Україна", - додав Шмигаль.

Саме тому, за словами Шмигаля, вступ України до ЄС - це стратегічний крок, який необхідний перш за все самому Євросоюзу. Україна зможе посилити його східний фланг у своїм військом та зміцнить геополітичні позиції Європи в усьому світі.

"Європі потрібна Україна, щоб себе захистити", - підсумував Шмигаль.

На разі Україна активно працює над процесом вступу до Євросоюзу і сподівається на позитивні результати вже у 2025 році.Нагадаємо, цього року українська влада сподівається відкрити до шести переговорних кластерів про вступ країни до ЄС. Президент Володимир Зеленський вважає, що цьому може посприяти головування Польщі та Данії в Раді ЄС.

Відкриття першого такого кластера у 2025 році підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що Україна демонструє значний прогрес на шляху до членства в Євросоюзі, і цей прогрес має бути належно оцінений.

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