Европа может не выстоять против России без Украины, - Шмыгаль

Евросоюз уже испытывает агрессию со стороны России, которая ведет новый тип глобальной гибридной войны, используя информацию, энергетику и продовольствие как оружие. В этой войне Европе необходима поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в колонке для Politico .

"На улицах европейских городов нет танков, нет окопов, не ревут сирены, предупреждая о ракетных ударах или атаках дронов. Однако я убежден, что Россия уже ведет войну против Европейского Союза", - заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, война Москвы многомерная, а ее методы и тактики Кремль отрабатывал в Украине десятилетиями. Российский диктатор постоянно ищет слабые места в укладе ЕС, а когда находит, пытается ударить по ним.

Шмыгаль привел несколько примеров агрессии РФ против Европы:

российские корабли рвут подводные интернет-кабели возле Финляндии;

ракеты нарушают воздушное пространство Польши и Румынии;

дроны РФ кружат над военной базой США в Рамштайне;

Россия искусственно создает миграционный кризис на границах Литвы и Польши.

По мнению премьера, цель всех этих действий - посеять панику, внести хаос и заставить европейцев сомневаться в способности своих правительств их защитить. Таким образом Россия стремится разрушить действующий мировой порядок и архитектуру безопасности в Европе.

"Но есть страна, которая не только прошла все возможные проявления российской агрессии, но и знает, как им противодействовать. Эта страна - Украина", - добавил Шмыгаль.

Именно поэтому, по словам Шмыгаля, вступление Украины в ЕС - это стратегический шаг, который необходим прежде всего самому Евросоюзу. Украина сможет усилить его восточный фланг в своим войском и укрепит геополитические позиции Европы во всем мире.

"Европе нужна Украина, чтобы себя защитить", - подытожил Шмыгаль.