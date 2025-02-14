Европа может не выстоять против России без Украины, - Шмыгаль
Евросоюз уже испытывает агрессию со стороны России, которая ведет новый тип глобальной гибридной войны, используя информацию, энергетику и продовольствие как оружие. В этой войне Европе необходима поддержка Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в колонке для Politico.
"На улицах европейских городов нет танков, нет окопов, не ревут сирены, предупреждая о ракетных ударах или атаках дронов. Однако я убежден, что Россия уже ведет войну против Европейского Союза", - заявил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, война Москвы многомерная, а ее методы и тактики Кремль отрабатывал в Украине десятилетиями. Российский диктатор постоянно ищет слабые места в укладе ЕС, а когда находит, пытается ударить по ним.
Шмыгаль привел несколько примеров агрессии РФ против Европы:
- российские корабли рвут подводные интернет-кабели возле Финляндии;
- ракеты нарушают воздушное пространство Польши и Румынии;
- дроны РФ кружат над военной базой США в Рамштайне;
- Россия искусственно создает миграционный кризис на границах Литвы и Польши.
По мнению премьера, цель всех этих действий - посеять панику, внести хаос и заставить европейцев сомневаться в способности своих правительств их защитить. Таким образом Россия стремится разрушить действующий мировой порядок и архитектуру безопасности в Европе.
"Но есть страна, которая не только прошла все возможные проявления российской агрессии, но и знает, как им противодействовать. Эта страна - Украина", - добавил Шмыгаль.
Именно поэтому, по словам Шмыгаля, вступление Украины в ЕС - это стратегический шаг, который необходим прежде всего самому Евросоюзу. Украина сможет усилить его восточный фланг в своим войском и укрепит геополитические позиции Европы во всем мире.
"Европе нужна Украина, чтобы себя защитить", - подытожил Шмыгаль.
На данный момент Украина активно работает над процессом вступления в Евросоюз и надеется на положительные результаты уже в 2025 году. Напомним, в этом году украинская власть надеется открыть до шести переговорных кластеров о вступлении страны в ЕС. Президент Владимир Зеленский считает, что этому может поспособствовать председательство Польши и Дании в Совете ЕС.
Открытие первого такого кластера в 2025 году подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Украина демонстрирует значительный прогресс на пути к членству в Евросоюзе, и этот прогресс должен быть должным образом оценен.