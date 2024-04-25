Європа може померти. Макрон заявив про "великі ризики" у найближчі роки

Під час свого виступу у Сорбонні французький президент заявив про "великий ризик" побачити Європу ослабленою під обличчя світових потрясінь на горизонті наступного десятиліття.

"Ризик бути ослабленим або навіть пониженим є величезним, тому що ми перебуваємо в безпрецедентний момент потрясінь у світі, прискорення великих трансформацій", - сказав він.

Лідер Франції попередив, що Європа "може померти" у світі, де "правила гри змінилися".

"Ми маємо усвідомлювати, що наша сьогоднішня Європа смертна, вона може померти", - заявив Макрон.

Він зазначив, що потрібно вже зараз робити вибір щодо питання миру та війни на континенті, а також щодо цифрового переходу, штучного інтелекту та навіть довкілля.