Європа може померти. Макрон заявив про "великі ризики" у найближчі роки

Європейські країни можуть зіштовхнутися з "великими ризиками" протягом найближчих років. Існує ризик, що Європа може бути ослабленою.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM-TV.
Під час свого виступу у Сорбонні французький президент заявив про "великий ризик" побачити Європу ослабленою під обличчя світових потрясінь на горизонті наступного десятиліття.
"Ризик бути ослабленим або навіть пониженим є величезним, тому що ми перебуваємо в безпрецедентний момент потрясінь у світі, прискорення великих трансформацій", - сказав він.
Лідер Франції попередив, що Європа "може померти" у світі, де "правила гри змінилися".
"Ми маємо усвідомлювати, що наша сьогоднішня Європа смертна, вона може померти", - заявив Макрон.
Він зазначив, що потрібно вже зараз робити вибір щодо питання миру та війни на континенті, а також щодо цифрового переходу, штучного інтелекту та навіть довкілля.
Західні ЗМІ зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон змінив підхід до зовнішньої політики. Він намагається стати першим лідером у Європі, хоча не всі країни ЄС сприймають його таким.
Зокрема, ЗМІ пишуть про конфлікт між Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. У Парижі та Берліні це спростовують.
Раніше Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало дискусії серед союзників України. Більшість країн не підтримали позицію Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, неочікувана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним Шольцом.
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