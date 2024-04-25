Европа может умереть. Макрон заявил о "больших рисках" в ближайшие годы

Во время своего выступления в Сорбонне французский президент заявил о "большом риске" увидеть Европу ослабленной мировыми потрясениями на горизонте следующего десятилетия.

"Риск быть ослабленным или даже пониженным - огромный, потому что мы находимся в беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение больших трансформаций", - сказал он.

Лидер Франции предупредил, что Европа "может умереть" в мире, где "правила игры изменились".

"Мы должны осознавать, что наша сегодняшняя Европа смертна, она может умереть", - заявил Макрон.

Он отметил, что нужно уже сейчас делать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственному интеллекту и даже окружающей среде.