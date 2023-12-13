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Європа може легко позбутися залежності від російської металопродукції, - СЕО "Метінвест"

Середа 13 грудня 2023 11:45
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Європа може легко позбутися залежності від російської металопродукції, - СЕО "Метінвест" Фото: Юрій Риженков (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Європейські компанії можуть позбутися залежності від російської металопродукції, якщо виконати п’ять кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова.

"Чи можуть європейці замінити російські сляби на своїх підприємствах? Так, звичайно. Просто потрібно трохи постаратися, пам’ятаючи, що до економічних питань тут долучаються й етичні. Бо купівля російських слябів - це підтримання режиму агресора й російського ВПК", - наголосив Риженков.

За його словами, утриматися на плаву компанії вдалося завдяки швидкості ухвалення рішень, диверсифікації постачальників, переорієнтації виробництва відповідно до кон’юнктури ринку, а також пошуку нових ринків збуту та внутрішніх нестандартних рішень.

"Метінвест завжди виготовляв сляби лише на своїх маріупольських комбінатах. Виробництво напівфабрикатів на Запоріжсталі для третіх осіб не розглядалося. Але коли це питання постало, фахівці комбінату змогли налагодити виробництво слябів, придатних для прокатування базового сортаменту європейських заводів. Ці сляби в певному обсязі вже використовують наші італійські заводи, найближчим часом плануємо розпочати виробництво листа з них і на британському Spartan", - додав Риженков.

Саме тому, переконаний він, європейські виробники мають розглянути можливість використання незадіяних потужностей для виробництва та постачання напівфабрикатів на внутрішній ринок ЄС.

"Сьогодні більшість споживачів самі відмовляються ставати спонсорами війни, і не купують листового прокату, виготовленого з російських слябів. В цьому контексті рішення європейського регулятора заборонити імпорт готової продукції зі сталі російського походження, але залишити шпарину у вигляді тимчасових дозволів для напівфабрикатів виглядає нелогічним. Це зауважили в Європейській сталеливарній асоціації Eurofer: там закликали відхилити додаткові запити на звільнення від заборони на імпорт російської сталі від декількох країн-членів, що захищають прибуткові бізнес-моделі окремих прокатних заводів", - резюмував Риженков.

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