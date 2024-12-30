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Європа готується до найбільшого зимового похолодання: як реагують ціни на газ

Брюссель, Понеділок 30 грудня 2024 13:52
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Європа готується до найбільшого зимового похолодання: як реагують ціни на газ Фото: у Європі очікується похолодання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

До кінця тижня температура по всій Європі різко знизиться через переміщення регіоном областей низького тиску. Ціни на газ ідуть вгору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Weather Services International, у п'ятницю і суботу, 4 і 5 січня, в Лондоні, Парижі та Берліні середня температура буде нижчою за нуль, що приблизно на 6 градусів нижче 30-річної норми.

Метеорологічне бюро Великої Британії очікує на сніг найближчими днями, а також екстремальні вітри та дощі.

По всій Німеччині синоптики DWD також попереджають про заморозки та ожеледицю.

Ціни на газ

Найхолодніший період цієї зими, ймовірно, підштовхне попит на опалення. Будуть задіяні газові запаси, які впали нижче 75%. Вилучення запасів уже відбувається швидше, ніж зазвичай цього року. Це підняло європейські ціни на природний газ до максимумів з початку грудня.

Наразі ціни на газ становлять приблизно 535 доларів за тисячу кубометрів, що на 100 доларів більше, ніж роком раніше (435 доларів).

  • У Великій Британії середньодобовий прогноз становить 17 градусо-днів з опалювальним ефектом на 6-10 днів, що на 5 більше за 10-річну норму
  • У північно-західній Європі середньодобова температура повітря за прогнозом на 6-10 днів становитиме 18 градусо-днів, що на 5 більше за 10-річну норму
  • У Франції в середньому за добу очікується 17 градусо-днів з опалювальним ефектом на 6-10 днів, що на 5 більше 10-річної норми

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, на Європу чекає найхолодніша зима з моменту вторгнення Росії в Україну.

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