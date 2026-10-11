Європа готує обмеження на в'їзд росіян через загрозу гібридних атак, - Politico

За даними видання, Єврокомісія планує представити відповідні пропозиції на початку наступного року. Цьому передували заклики кількох європейських країн, серед яких Польща, Швеція та Естонія, посилити правила в'їзду для громадян РФ.

Особливу увагу пропонують приділити колишнім російським військовим, які брали участь у війні проти України.

Минулого року громадяни Росії отримали близько 478 тисяч туристичних віз Шенгенської зони. Значна частина документів була багаторазовою, тобто дозволяла власникам неодноразово в'їжджати до країн Шенгену та виїжджати з них

Міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер вважає, що чинна система має вразливості, якими можуть скористатися противники Європи. За його словами, на тлі занепокоєння щодо диверсій, підпалів та інших гібридних операцій, які пов'язують із Москвою, питання посилення контролю набуває особливого значення.

Строммер повідомив, що Єврокомісія, за його інформацією, планує оприлюднити пропозиції в січні. Водночас Швеція хотіла б, щоб це відбулося раніше.

Міністр також привітав прогрес у дискусіях і зростання підтримки жорсткішого візового режиму серед європейських країн.

Естонія пропонує заборонити в'їзд колишнім військовим РФ

Окремі країни ЄС мають намір порушити питання візових обмежень під час засідання Ради ЄС із закордонних справ. Крім того, вони планують обговорити можливість запровадження додаткових обмежень для російських дипломатів.

Естонія виступає за заборону на в'їзд до Євросоюзу колишнім військовослужбовцям російської армії. Міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна заявив, що йдеться приблизно про 650 тисяч колишніх комбатантів.

За його словами, обмеження можна було б застосовувати до конкретних людей, однак для ефективнішого захисту ЄС потрібен узгоджений підхід на рівні всього блоку.

Цахкна припускає, що частина колишніх російських військових може приїхати до Європи за підтримки російських спецслужб і становити загрозу безпеці. Він також висловив побоювання, що вони можуть бути залучені до організованої злочинності та терористичних атак.