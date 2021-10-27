Европа единственный в мире континент, где продолжает расти COVID-заболеваемость, - ВОЗ

За неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID на 4%. При этом 57% новых случаев COVID были выявлены в европейском регионе.

Наибольшее снижение числа новых случаев за неделю было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за ним следует Западно-Тихоокеанский регион (17%).

При этом в европейском регионе и регионе Юго-Восточной Азии растет число новых еженедельных случаев смерти от COVID, на 14% и 13% соответственно, по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее снижение числа новых еженедельных смертей было зарегистрировано в Западно-Тихоокеанском регионе - на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

По состоянию на 24 октября, с начала пандемии было зарегистрировано более 243 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 4,9 миллиона смертей.