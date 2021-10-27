ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Европа единственный в мире континент, где продолжает расти COVID-заболеваемость, - ВОЗ

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 22:01
Европа единственный в мире континент, где продолжает расти COVID-заболеваемость, - ВОЗ Фото: Европа единственный в мире континент, где продолжает расти COVID-заболеваемость (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европа остается единственным континентом в мире, где растет заболеваемость коронавирусом. В европейском регионе уже несколько недель подряд фиксируют увеличение случаев COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения.

За неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID на 4%. При этом 57% новых случаев COVID были выявлены в европейском регионе.

Наибольшее снижение числа новых случаев за неделю было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за ним следует Западно-Тихоокеанский регион (17%).

При этом в европейском регионе и регионе Юго-Восточной Азии растет число новых еженедельных случаев смерти от COVID, на 14% и 13% соответственно, по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее снижение числа новых еженедельных смертей было зарегистрировано в Западно-Тихоокеанском регионе - на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

По состоянию на 24 октября, с начала пандемии было зарегистрировано более 243 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 4,9 миллиона смертей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа Коронавирус
NEWS
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг