Європа єдиний у світі континент, де продовжує зростати захворюваність, - ВООЗ

Європа залишається єдиним континентом у світі, де зростає захворюваність коронавірусом. У європейському регіоні вже кілька тижнів поспіль фіксують збільшення випадків covid.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Всесвітньої організації охорони здоров'я .

За тиждень з 18 по 24 жовтня було виявлено збільшення загальносвітових нових випадків зараження COVID на 4%. При цьому 57% нових випадків covid були виявлені в Європейському регіоні.

Найбільше зниження числа нових випадків за тиждень було зареєстровано в Африканському регіоні (21%), за ним слід Західно-Тихоокеанський регіон (17%).

При цьому в Європейському регіоні і регіоні Південно-Східної Азії зростає число нових щотижневих випадків смерті від COVID, на 14% і 13% відповідно, в порівнянні з попереднім тижнем.

Найбільше зниження числа нових щотижневих смертей було зареєстровано в Західно-Тихоокеанському регіоні - на 13% в порівнянні з попереднім тижнем.

Станом на 24 жовтня, з початку пандемії було зареєстровано понад 243 мільйони підтверджених випадків захворювання і понад 4,9 мільйона смертей.