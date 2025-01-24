Європа домагається участі сил США серед миротворців в Україні, - Bloomberg

За словами анонімних джерел видання, союзники загалом згодні з президентом України Володимиром Зеленським у тому, що США доведеться надати війська для будь-яких майбутніх миротворчих сил у країні.

Європейські союзники Києва заявили, що США можуть підтримати цю ідею, незважаючи на початкову стриманість Трампа. Однак вони підкреслили, що поки ще занадто рано обговорювати в деталях, який вигляд матимуть майбутні миротворчі сили в Україні, повідомили джерела.

Європейці намагаються вплинути на нову адміністрацію, оскільки Трамп готується до взаємодії Володимиром Путіним. Президент США пригрозив посилити тиск на російську економіку, якщо Путін не погодиться припинити бойові дії, хоча той не дав жодних ознак того, що готовий піти на будь-які значущі поступки.

За словами високопоставленого представника європейського уряду, якщо європейські союзники будуть змушені відправляти війська самостійно, це може підірвати довіру до гарантій і спричинити розкол у НАТО, оскільки це означатиме фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в рамках альянсу.

Як зазначає Bloomberg, скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився. Його команда продемонструвала готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні, що вони приватно визнають неминучим, сказав високопоставлений західний дипломат, який взаємодіяв із командою президента з цього питання.

Однак в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря щодо забезпечення будь-якої потенційної угоди. Європейці розуміють, що США очікують від них надання основної частини військ, сказав той самий дипломат, оскільки Трамп вважає війну в Україні європейською справою.

Інший високопоставлений дипломат повідомив, що команда президента також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру безпосередньо брати участь у відновленні України, оскільки, на їхню думку, цим займеться приватний сектор, підкресливши, що обговорення все ще тривають.

Зеленський намагається заручитися підтримкою Трампа в рамках дипломатичного натиску на припинення війни, яка наближається до четвертого року. Президент України заявив Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати війська США, оскільки однієї військової підтримки Європи буде недостатньо, щоб стримати Путіна.

Проблема гарантій

Європейські союзники України останніми тижнями стали з обережним оптимізмом ставитися до того, що Трамп не змусить Київ передчасно почати мирні переговори з Росією. Цього тижня Трамп пригрозив Москві фінансовими санкціями, якщо Путін відмовиться припинити бойові дії найближчим часом.

Очікується, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ найближчими тижнями. Він заявив, що хотів би, щоб рішення було знайдено протягом перших 100 днів адміністрації, після того як Трамп відмовився від своєї обіцянки виступити посередником в угоді з припинення війни протягом 24 годин.

Але з огляду на методи Трампа, який змінює політику на ходу, багато що залишається невизначеним. Це змусило європейських союзників турбуватися про масштаб будь-яких майбутніх військових зобов'язань США для підкріплення цих гарантій - або про те, чи будуть вони взагалі.

Кілька європейських лідерів, включно з президентом Франції Еммануелем Макроном, розглядали ідею відправки європейських військ для підтримки України після досягнення припинення вогню. Європейці ведуть обговорення, щоб запропонувати конкретні рішення США, сказало джерело, знайоме з цим питанням.

Один високопоставлений французький чиновник, однак, висловив певний скептицизм. Європейці зрозуміли, сказала ця людина, що вони не зможуть розраховувати на велику участь США, але муситимуть підготуватися до того, що Вашингтон відіграватиме роль тільки в певних можливостях, не відправляючи людей на місця.

Це може ускладнити ситуацію.

"Щоб уникнути відновлення війни, потрібні досить надійні гарантії", - заявив високопоставлений представник НАТО в Україні Патрік Тернер. "Членство в НАТО - це мірило того, який вигляд матиме ефективна гарантія", - сказав він Bloomberg News в інтерв'ю в Києві.