Европа добивается участия сил США среди миротворцев в Украине, - Bloomberg

По словам анонимных источников издания, союзники в целом согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским в том, что США придется предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране.

Европейские союзники Киева заявили, что США могут поддержать эту идею, несмотря на первоначальную сдержанность Трампа. Однако они подчеркнули, что пока еще слишком рано обсуждать в деталях, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине, сообщили источники.

Европейцы пытаются повлиять на новой администрацию, поскольку Трамп готовится к взаимодействию Владимиром Путиным. Президент США пригрозил усилить давление на российскую экономику, если Путин не согласится прекратить боевые действия, хотя тот не дал никаких признаков того, что готов пойти на какие-либо значимые уступки.

По словам высокопоставленного представителя европейского правительства, если европейские союзники будут вынуждены отправлять войска самостоятельно, это может подорвать доверие к гарантиям и вызвать раскол в НАТО, поскольку это будет означать фактический конец трансатлантического сотрудничества в рамках альянса.

Как отмечает Bloomberg, скептицизм Трампа в отношении поддержки Украины, возможно, смягчился. Его команда продемонстрировала готовность США сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности Украине, что они в частном порядке признают неизбежным, сказал высокопоставленный западный дипломат, который взаимодействовал с командой президента по этому вопросу.

Однако в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени по обеспечению любой потенциальной сделки. Европейцы понимают, что США ожидают от них предоставления основной части войск, сказал то же дипломат, поскольку Трамп считает войну в Украине европейским делом.

Другой высокопоставленный дипломат сообщил, что команда президента также дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в восстановлении Украины, поскольку, по их мнению, этим займется частный сектор, подчеркнув, что обсуждения все еще продолжаются.

Зеленский пытается заручиться поддержкой Трампа в рамках дипломатического нажима на прекращение войны, которая приближается к четвертому году. Президент Украины заявил Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать войска США, поскольку одной военной поддержки Европы будет недостаточно, чтобы сдержать Путина.

Проблема гарантий

Европейские союзники Украины в последние недели стали с осторожным оптимизмом относиться к тому, что Трамп не заставит Киев преждевременно начать мирные переговоры с Россией. На этой неделе Трамп пригрозил Москве финансовыми санкциями, если Путин откажется прекратить боевые действия в ближайшее время.

Ожидается, что спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог посетит Киев в ближайшие недели. Он заявил, что хотел бы, чтобы решение было найдено в течение первых 100 дней администрации, после того как Трамп отказался от своего обещания выступить посредником в сделке по прекращению войну в течение 24 часов.

Но учитывая методы Трампа, меняющего политику на ходу, многое остается неопределенным. Это заставило европейских союзников беспокоиться о масштабе любых будущих военных обязательств США для подкрепления этих гарантий - или о том, будут ли они вообще.

Несколько европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, рассматривали идею отправки европейских войск для поддержки Украины после достижения прекращения огня. Европейцы ведут обсуждения, чтобы предложить конкретные решения США, сказал источник, знакомый с этим вопросом.

Один высокопоставленный французский чиновник, однако, выразил некоторый скептицизм. Европейцы поняли, сказал этот человек, что они не смогут рассчитывать на крупное участие США, но должны будут подготовиться к тому, что Вашингтон будет играть роль только в определенных возможностях, не отправляя людей на места.

Это может усложнить ситуацию.

"Чтобы избежать возобновления войны, нужны достаточно надежные гарантии", - заявил высокопоставленный представитель НАТО в Украине Патрик Тернер. "Членство в НАТО - это мерило того, как будет выглядеть эффективная гарантия", - сказал он Bloomberg News в интервью в Киеве.