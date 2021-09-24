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Европа должна больше делать для мира в мире, - президент Германии

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Нью-Йорк, Пятница 24 сентября 2021 23:20
Европа должна больше делать для мира в мире, - президент Германии Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европа должна больше делать для мира в мире. Он также призвал к более сильной международной роли ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Штайнмайера на Генассамблее ООН.

"Европейцы и немцы должны больше делать для собственной безопасности, мира и стабильности в соседних странах и мире", - заявил Штайнмайер.

Он также призвал к более сильной международной роли ЕС. Глава государства подчеркнул, что союзники могут положиться на Германию. "А конкуренты должны считаться с нами", - добавил он.

Штайнмайер подчеркнул, что после выборов Германия останется страной, которая знает о своей международной ответственности. Он напомнил таким странам как США, Китай и Россия, об их ответственности перед остальным миром.

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