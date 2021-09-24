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Європа повинна більше робити для миру в світі, - президент Німеччини

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Нью-Йорк, П'ятниця 24 вересня 2021 23:20
Європа повинна більше робити для миру в світі, - президент Німеччини Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Європа повинна більше робити для миру в світі. Він також закликав до більш сильної міжнародної ролі ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Штайнмаєра на Генасамблеї ООН.

"Європейці і німці повинні більше робити для власної безпеки, миру і стабільності в сусідніх країнах і світі", - заявив Штайнмаєр.

Він також закликав до більш сильної міжнародної ролі ЄС. Глава держави підкреслив, що союзники можуть покластися на Німеччину. "А конкуренти повинні рахуватися з нами", - додав він.

Штайнмаєр підкреслив, що після виборів Німеччина залишиться країною, яка знає про свою міжнародну відповідальність. Він нагадав таким країнам як США, Китай і Росія, про їхню відповідальність перед рештою світу.

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