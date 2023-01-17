Європа дивитиметься чотири Олімпіади безкоштовно: є невдахи через агресію проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Головні мультиспортивні змагання планети в найближчі 9 років безкоштовно транслюватимуть 49 країн Європи. Це стало можливим після купівлі медіаправ Європейською мовною спілкою (EBU) в кооперації з Warner Bros. Discovery.

Спільна заявка організації дозволила отримати право транслювати зимові Олімпійські ігри-2026, літню Олімпіаду-2028, Білу Олімпіаду-2030, літні Ігри-2032 та юнацькі олімпійські змагання. Кожна країна-членкиня EBU, зокрема і Україна, покаже понад 200 годин літніх Олімпійських ігор і мінімум 100 годин зимових. Окрім того, будуть радіотрансляції та мережеві покази змагань.

Від України до спілки входить "Суспільне". Натомість до переліку країн із безкоштовними правами на трансляцію олімпійських турнірів не потрапили Білорусь і Росія. Обидві країни перебувають під санкціями МОК через тривалу агресію РФ проти України та союзницьку роль білоруської влади в ній.

Раніше Мексика стала першим претендентом на проведення Олімпіади-2036. Найбільша іспаномовна держава світу може вдруге вдруге в історії прийняти головний форум чотириріччя. Водночас країна готова поборотися і за право прийняти Ігри 2040 року