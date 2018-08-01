Еврокомиссия заявила об угрозе кибератак в ходе выборов в парламент ЕС

Государства-участники ЕС должны принять меры против возможных кибератак в ходе выборов

Государства-участники Европейского союза (ЕС) должны принять меры против возможных кибератак в ходе выборов в Европейский парламент, которые запланированы на май 2019 года. Об этом еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил в интервью изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe, передает DW.

По его словам, необходимо предотвратить действия, которые позволят "подрывать наши демократические системы и использовать их в качестве оружия против нас".

Более существенную угрозу несет манипулирование поведением во время выборов, которое гораздо сложнее выявить, заявил Кинг.

В частности, речь идет о действиях хакеров по "нарушению хода избирательной кампании с помощью ложной информации" или "использовании фейковых новостей, которые способны влиять на общественное мнение".

Еврокомиссар призвал Facebook и Youtube к более содержательной борьбе с дезинформацией. По его мнению, должны существовать четкие правила, мешающие ботам выдать себя за пользователей интернета.

Кроме того, требуется ограничить возможности распространения политической рекламы, нацеленной на определенную аудиторию. Еврокомиссия считает одной из неотложных мер разработку кодекса поведения.

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Павел Климкин призвал создать специальную комиссию для расследования российского влияния на Европу.