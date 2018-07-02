Еврокомиссия может ввести ответные меры на автомобильные пошлины США в 300 млрд долларов

Уже несколько автопроизводителей предупредили о пагубных последствиях потенциальных пошлин США

Европейская комиссия предупредила, что пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до 300 млрд долларов. Об этом говорится в письме Еврокомиссии американскому министерству торговли, передает The Financial Times.

В Еврокомиссии считают, что расследование Вашингтона о том, представляют ли иностранные автомобили и автокомпоненты угрозу для национальной безопасности США, может стать началом полномасштабной торговой войны по всему миру.

Кроме того, в письме утверждается, что подобная торговая политика США "может создать еще один прецедент несоблюдения международного права... и нанести дальнейший ущерб репутации США".

Отметим, что уже несколько автопроизводителей предупредили о пагубных последствиях потенциальных пошлин США на ввозимые в страну автомобили и компоненты для них, в частности, в пятницу к ним присоединился крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors Co.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа завершает подготовку к введению импортных пошлин на автомобили из стран Евросоюза.