Єврокомісія може ввести заходи у відповідь на автомобільні мита США в 300 млрд доларів

Уже кілька автовиробників попередили про згубні наслідки потенційних мит США

Європейська комісія попередила, що мита США на імпорт автомобілів можуть викликати відповідні заходи по всьому світу, які торкнуться американські товари на суму до 300 млрд доларів. Про це йдеться в листі Єврокомісії американському міністерству торгівлі, передає The Financial Times.

У Єврокомісії вважають, що розслідування Вашингтона про те, чи становлять іноземні автомобілі і автокомпоненти загрозу для національної безпеки США, може стати початком повномасштабної торгової війни по всьому світу.

Крім того, в листі стверджується, що подібна торгова політика США "може створити ще один прецедент недотримання міжнародного права ... і нанести подальшу шкоду репутації США".

Відзначимо, що вже кілька автовиробників попередили про згубні наслідки потенційних мит США на ввезені в країну автомобілі і компоненти для них, зокрема, в п'ятницю до них приєднався найбільший автомобілебудівний концерн США General Motors Co.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує підготовку до введення імпортних мит на автомобілі з країн Євросоюзу.