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Еврокомиссия разрешила поставки вакцины AstraZeneca в ЕС

Автор: Роман Тверденко

Европейская комиссия одобрила поставки вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca. Теперь ее официально можно использовать в странах Евросоюза.

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Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Она подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

"Ожидаю, что компания поставит 400 миллионов доз, как и было согласовано. Мы будем продолжать делать все возможное для обеспечения вакцин для европейцев, наших соседей и партнеров по всему миру", - написала фон дер Ляйен.

Ранее применение препарата AstraZeneca разрешило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Также британский разработчик вакцины от коронавируса AstraZeneca предложил в рамках первой партии отправить странам Евросоюза еще 8 миллионов доз. Этим они замять конфликт, связанный с серьезным сокращением количества доз в первой партии.

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