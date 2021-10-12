Еврокомиссия рассматривает сценарии, как обеспечить достаточные поставки газа Украине

"Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение для Украины", - сказала она.

По ее словам, изучаются возможности увеличения поставок газа из стран ЕС, в т.ч. реверсных поставок из Словакии.

Урсула фон дер Ляйен отметила,"что Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа".

В то же время она заявила, что если Украина повысит энергоэффективность, ей не нужно будет уже покупать газ.