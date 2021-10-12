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Еврокомиссия рассматривает сценарии, как обеспечить достаточные поставки газа Украине

Автор: Александр Белоус

В Еврокомиссии понимают обеспокоенность Украины относительно поставок газа. Еврокомиссия различные сценарии, как обеспечить поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время саммита Украина - ЕС в Киеве.

"Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение для Украины", - сказала она.

По ее словам, изучаются возможности увеличения поставок газа из стран ЕС, в т.ч. реверсных поставок из Словакии.

Урсула фон дер Ляйен отметила,"что Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа".

В то же время она заявила, что если Украина повысит энергоэффективность, ей не нужно будет уже покупать газ.

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ЕвросоюзТранзит газа