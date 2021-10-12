Єврокомісія розглядає сценарії, як забезпечити достатнє постачання газу для України

"Я розумію занепокоєння щодо постачання газу, і Єврокомісія разом з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання для України", - сказала вона.

За її словами, вивчаються можливості збільшення поставок газу з країн ЄС, в т.ч. реверсних поставок зі Словаччини.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, "що Україна залишається і має залишатися надійним транзитером газу".

В той же час вона заявила, що якщо Україна підвищить енергоефективність, їй не потрібно буде вже купувати газ.