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Еврокомиссия расширила санкции против РФ за агрессию в Украине

Автор: Антон Федорцив

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций для причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы Еврокомиссии.

Санкционный список ЕС будет расширен до 160 фамилий. Также ограничения наложат и на союзника РФ – Беларусь.

"Продолжаем усиливать сетку санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек, в частности, олигархов и членов Совета федерации, банковского сектора Беларуси, экспорта морской навигационной техники в Россию и добавление криптоактивов", – написала фон дер Ляйен.

К слову, Жозеп Боррель поделился планами ЕС по запретам на поездки и замораживанию активов для российских граждан.

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ЕврокомиссияСанкции против РоссииВторжение России в Украину