RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Єврокомісія розширила санкції проти РФ за агресію в Україні

Автор: Антон Федорців

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет санкцій для причетних до російської агресії проти України осіб і компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter очільниці Єврокомісії.

Санкційний список ЄС розширать до 160 прізвищ. Також обмеження накладуть і на союзника РФ – Білорусь.

"Продовжуємо посилювати сітку санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України. Санкції проти 160 осіб, зокрема, олігархів і членів Ради федерації, банківського сектору Білорусі, експорту морської навігаційної техніки до Росії та додавання криптоактивів", – написала фон дер Ляйєн.

До слова, Жозеп Боррель поділився планами ЄС щодо заборон на поїздки і заморожування активів для російських громадян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕврокомиссияСанкції проти РосіїВторгнення Росії до України