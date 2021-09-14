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Єврокомісія продовжила термін надання Україні траншу кредиту на 600 млн євро

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 11:52
Єврокомісія продовжила термін надання Україні траншу кредиту на 600 млн євро Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія продовжила термін надання Україні траншу макрофінансової допомоги на 600 млн євро. Кредит очікується в листопаді.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.

"Стосовно макрофінансу. Ми отримали позитивний сигнал щодо надання макрофінансової допомоги. Зараз Європейська комісія очікує початку місії МВФ. Там було продовжена дата надання цього траншу", - сказав він.

Шмигаль повідомив, що уряд очікує транш на 600 млн євро "цієї осені орієнтовно в листопаді".

Як повідомляло РБК-Україна, Європейська комісія сьогодні повинна була ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу на 600 млн євро. Програма з ЄК закінчується саме 14 вересня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що візит місії МВФ в Україну планується на 18 вересня, але це, швидше від усього, буде онлайн-місія. Уряд очікує отримати кредит МВФ в кінці листопада або початку грудня.

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