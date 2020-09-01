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Еврокомиссия призвала Венгрию отменить закрытие границ

Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия призывает Венгрию отменить решение о закрытии границ для иностранцев. Брюссель расценивает его как нарушение целостности Шенгенской зоны.

Об этом в Twitter сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

По ее словам, она вместе с еврокомиссаром по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерсом направила письмо правительству Венгрии с напоминанием о важности целостности Шенгенской зоны, а также о необходимости обеспечить передвижение граждан стран Евросоюза.

"Любые меры, которые не соответствуют этим основополагающим принципам законодательства ЕС, конечно же, должны быть немедленно отменены", - отметила Юханссон.

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Он добавила, что Еврокомиссия намерена запросить у Венгрии дополнительную информацию о закрытии границ.

Напомним, Венгрия с 1 сентября закрыла границы для иностранцев в рамках борьбы с распространением COVID-19.

При этом что касается граждан Украины, то въезд в Венгрию разрешен для некоторых категорий, в частности, при наличии вида на жительство.

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