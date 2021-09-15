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Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 600 млн евро

Автор: Юрий Дощатов

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украиной в конце октября.

Об этом РБК-Украина в эксклюзивном комментарии сказал вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

"Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 миллионов евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро", - сообщил он.

Еврокомиссар отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.

"Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", - заявил Домбровскис.

Напомним, средства, полученные в рамках макрофинансовой помощи от ЕС, пойдут на покрытие дефицита госбюджета.

Отметим, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что макрофинансовая помощь от ЕС поступит в Украину в ноябре этого года.

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