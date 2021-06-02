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Еврокомиссия представила стратегию по укреплению Шенгенской зоны

Автор: РБК-Украина

В среду, 2 июня, Европейская комиссия представила новую стратегию по укреплению Шенгенской зоны. Документ определяет, что будущее Шенгенской зоны должно предусматривать расширение на те государства-члены ЕС, которые еще не являются ее частью.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно новой стратегии, в основе эффективного функционирования Шенгенской зоны лежат три основных принципа.

"Это эффективное управление внешними границами ЕС, усиление внутренних мер по компенсации отсутствия внутреннего пограничного контроля, в частности в области сотрудничества полиции, безопасности и управления миграцией, а также обеспечение надежного управления Шенгенской зоной", - говорится в документе.

ЕК также призывает законодателей принять в ближайшее время предложение Нового пакта о миграции и убежище о проверке людей, пересекающих границу без разрешения.

Новая стратегия по укреплению Шенгенской зоны предусматривает укрепление Шенгенской зоны изнутри, "поскольку тесное сотрудничество между государствами-членами по предотвращению и борьбе с угрозами безопасности имеет решающее значение для поддержания и компенсации отсутствия контроля на внутренних границах".

Еврокомиссия также предлагает пересмотреть механизм оценки и мониторинга Шенгенской зоны.

"Изменения включают ускорение процесса оценки, а также ускоренную процедуру в случае существенных недостатков, которые могут поставить под угрозу Шенгенскую зону в целом. Кроме того, будет уделяться больше политического внимания шенгенским оценкам, поскольку их результаты будут включены в ежегодный доклад о состоянии Шенгенской зоны и обсуждаться с Европейским парламентом и Советом ЕС", - говорится в документе.

Напомним, ранее Совет ЕС внес изменения в визовую систему, направленные на повышение безопасности в Шенгенской зоне.

В конце января Еврокомиссия начала публичные консультации по реформированию Шенгенской зоны.

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