Еврокомиссия представила стратегию по укреплению Шенгенской зоны

Согласно новой стратегии, в основе эффективного функционирования Шенгенской зоны лежат три основных принципа.

"Это эффективное управление внешними границами ЕС, усиление внутренних мер по компенсации отсутствия внутреннего пограничного контроля, в частности в области сотрудничества полиции, безопасности и управления миграцией, а также обеспечение надежного управления Шенгенской зоной", - говорится в документе.

ЕК также призывает законодателей принять в ближайшее время предложение Нового пакта о миграции и убежище о проверке людей, пересекающих границу без разрешения.

Новая стратегия по укреплению Шенгенской зоны предусматривает укрепление Шенгенской зоны изнутри, "поскольку тесное сотрудничество между государствами-членами по предотвращению и борьбе с угрозами безопасности имеет решающее значение для поддержания и компенсации отсутствия контроля на внутренних границах".

Еврокомиссия также предлагает пересмотреть механизм оценки и мониторинга Шенгенской зоны.

"Изменения включают ускорение процесса оценки, а также ускоренную процедуру в случае существенных недостатков, которые могут поставить под угрозу Шенгенскую зону в целом. Кроме того, будет уделяться больше политического внимания шенгенским оценкам, поскольку их результаты будут включены в ежегодный доклад о состоянии Шенгенской зоны и обсуждаться с Европейским парламентом и Советом ЕС", - говорится в документе.