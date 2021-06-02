Єврокомісія представила стратегію щодо зміцнення Шенгенської зони

Згідно з новою стратегією, в основі ефективного функціонування Шенгенської зони лежать три основні принципи.

"Це ефективне управління зовнішніми кордонами ЄС, посилення внутрішніх заходів щодо компенсації відсутності внутрішнього прикордонного контролю, зокрема в галузі співробітництва поліції, безпеки та управління міграцією, а також забезпечення надійного управління Шенгенською зоною", - йдеться в документі.

ЄК також закликає законодавців прийняти найближчим часом пропозицію Нового пакту про міграцію і притулок про перевірку людей, які перетинають кордон без дозволу.

Нова стратегія щодо зміцнення Шенгенської зони передбачає зміцнення Шенгенської зони зсередини, "оскільки тісна співпраця між державами-членами щодо запобігання та боротьби з загрозами безпеці має вирішальне значення для підтримки та компенсації відсутності контролю на внутрішніх кордонах".

Єврокомісія також пропонує переглянути механізм оцінки та моніторингу Шенгенської зони.

"Зміни включають прискорення процесу оцінки, а також прискорену процедуру в разі істотних недоліків, які можуть поставити під загрозу Шенгенську зону в цілому. Крім того, буде приділятися більше політичної уваги шенгенським оцінками, оскільки їх результати будуть включені в щорічну доповідь про стан Шенгенської зони і обговорюватися з Європейським парламентом і Радою ЄС", - йдеться в документі.