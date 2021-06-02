RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Єврокомісія представила стратегію щодо зміцнення Шенгенської зони

Автор: РБК-Україна

У середу, 2 червня, Європейська комісія представила нову стратегію щодо зміцнення Шенгенської зони. Документ визначає, що майбутнє Шенгенської зони має передбачати розширення на ті держави-члени ЄС, які ще не є її частиною.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Згідно з новою стратегією, в основі ефективного функціонування Шенгенської зони лежать три основні принципи.

"Це ефективне управління зовнішніми кордонами ЄС, посилення внутрішніх заходів щодо компенсації відсутності внутрішнього прикордонного контролю, зокрема в галузі співробітництва поліції, безпеки та управління міграцією, а також забезпечення надійного управління Шенгенською зоною", - йдеться в документі.

ЄК також закликає законодавців прийняти найближчим часом пропозицію Нового пакту про міграцію і притулок про перевірку людей, які перетинають кордон без дозволу.

Нова стратегія щодо зміцнення Шенгенської зони передбачає зміцнення Шенгенської зони зсередини, "оскільки тісна співпраця між державами-членами щодо запобігання та боротьби з загрозами безпеці має вирішальне значення для підтримки та компенсації відсутності контролю на внутрішніх кордонах".

Єврокомісія також пропонує переглянути механізм оцінки та моніторингу Шенгенської зони.

"Зміни включають прискорення процесу оцінки, а також прискорену процедуру в разі істотних недоліків, які можуть поставити під загрозу Шенгенську зону в цілому. Крім того, буде приділятися більше політичної уваги шенгенським оцінками, оскільки їх результати будуть включені в щорічну доповідь про стан Шенгенської зони і обговорюватися з Європейським парламентом і Радою ЄС", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС внесла зміни до візової системи, спрямовані на підвищення безпеки в Шенгенській зоні.

Наприкінці січня Єврокомісія розпочала публічні консультації щодо реформування Шенгенської зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Еврокомиссияшенгенская зона