Еврокомиссия представила новую промышленную стратегию ЕС

Еврокомиссия представила новую промышленную стратегию, которая нацелена на повышение конкурентоспособности Европы и ее стратегическую автономию и усиление глобальной конкуренции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как сообщается, пакет инициатив определяет новый подход к европейской промышленной политике, которая поможет реализовать три ключевые приоритеты:

поддержание глобальной конкурентоспособности европейской промышленности, как внутри страны, так и на глобальном уровне,

обеспечение климатической нейтральности Европы до 2050 года,

формирование цифрового будущего Европы.

Стратегия направлена на поддержку технологического суверенитета, содействие созданию равных условий на глобальном уровне, более эффективную борьбу с хищениями интеллектуальной собственности и адаптацию правовой базы в зеленых и цифровых переходах, а стратегическая автономия ЕС предусматривает уменьшение зависимости от критически важного сырья, развития стратегической цифровой инфраструктуры и соответствующих ключевых технологий.

До сентября 2020 года будет создан Промышленный форум ЕС, который станет технологической платформой, открытой для представителей промышленности.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому союзу высокими тарифами, если ЕС откажется от торгового соглашения с Америкой.